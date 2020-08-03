Крупный пожар в ресторане Нижневартовска сняли на видео

Крупный пожар в ресторане Нижневартовска, охвативший всю площадь здания, сняли на видео. Инцидент произошел в понедельник, 3 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Уточняется, что загорелась кровля на площади 2,4 тысячи квадратных метров. На место приехали пожарные, сотрудники правоохранительных органов и медицинские работники. В настоящий момент огонь ликвидировали. Полицейские проводят проверку. Устанавливаются причины возгорания, пишет ИА Nation News. Объект находился на реконструкции. По предварительной версии, пожар произошел из-за нарушений во время ремонтных работ. Информации о пострадавших нет.