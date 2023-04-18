Происшествия 18 апреля 2023, 17:15 Крупный пожар в промзоне в Подольске попал на фото Возле промзоны в Подольске произошел крупный пожар «ВКонтакте»

Читать 360tv в

Местные жители увидели из окон огромные клубы дыма и почувствовали резкий запах гари. Пожар произошел в промышленной зоне Подольска за станцией, написал «Подольский рабочий».

В МЧС факт возгорания не подтвердили, сообщало издание. Однако в Сети очевидцы поделились фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что из-за многоэтажек валит густой черный дым.

Реклама

«ВКонтакте»

«Каждый год одно и то же», — прокомментировал пользователь в группе «Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Бочки взрываются», — написал другой.

Один из подписчиков группы сообщил, что сгорели пять фур.

Ранее «360» писал о пожаре на территории санаторной зоны в Тюмени. По предварительной информации, во время происшествия там находился глава города Руслан Кухарук.

Авторы: