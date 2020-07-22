Крупный пожар в промзоне локализовали в Видном

На территории горели складские цельнометаллические строения. Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал. Сейчас ведется проливка помещений. Угрозы распространения огня нет.

Сообщение о пожаре поступило в 00:20. Огонь вспыхнул в городском округе Ленинский, Южная промзона, дом № 8.

Накануне вечером небольшой пожар произошел в квартире многоэтажного дома на Кленовом бульваре на севере Москвы. Когда на место прибыли спасатели, то в очаге возгорания они обнаружили труп. После прибытия пожарных на место огонь быстро ликвидировали.