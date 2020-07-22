22 июля 2020, 02:53
Крупный пожар в промзоне локализовали в Видном
В подмосковном Видном сотрудники МЧС локализовали крупный пожар в промзоне. По сообщению пресс-службы областного главка, это произошло в 02:04 ночи.
На территории горели складские цельнометаллические строения. Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал. Сейчас ведется проливка помещений. Угрозы распространения огня нет.
Сообщение о пожаре поступило в 00:20. Огонь вспыхнул в городском округе Ленинский, Южная промзона, дом № 8.
Накануне вечером небольшой пожар произошел в квартире многоэтажного дома на Кленовом бульваре на севере Москвы. Когда на место прибыли спасатели, то в очаге возгорания они обнаружили труп. После прибытия пожарных на место огонь быстро ликвидировали.