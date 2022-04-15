Крупный пожар в Кургане. Загорелась трава и постройки в СНТ на 15 га

В садовом товариществе «Приозерный» под Курганом горит трава и нежилые постройки. Огонь распространился на площади 15 гектаров, сообщило МЧС России.

Звонок из Кетовского района поступил в 13:50 (11:50 по московскому времени). Спасатели прибыли уже через 15 минут. В тот момент горела трава.

Сейчас на месте работают 32 человека и 10 единиц техники. Общая площадь возгорания — 15 гектаров, полыхает трава и неиспользуемые постройки. Тушить пожар мешает сухая погода и ветер до 16 метров в секунду. Именно сегодня в Курганской области был введен особый противопожарный режим.

Еще один крупный пожар произошел в Калининском районе Новосибирска. Горел склад автомасел и автозапчастей, огонь перешел на соседнее здание. Общая площадь возгорания достигла 2,2 тысячи квадратных метров. Данных о пострадавших нет.