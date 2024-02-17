17 февраля 2024, 11:32
Крупный пожар в Ижевске полностью ликвидировали
В Ижевске полностью потушили пожар в производственном здании
Специалисты МЧС полностью потушили пожар, который охватил производственное здание Ижевска. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«В Ижевске огнеборцы полностью ликвидировали пожар», — указали в МЧС.
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Утром 17 февраля ведомство сообщало о ликвидации открытого горения и начале проливки и разборки конструкций.
Пламя распространилось на 3500 квадратных метрах. К борьбе с огнем привлекали более 100 специалистов и 33 единицы техники.
Возгорание началось в ночь на 17 февраля. Изначально в МЧС сообщали, что его площадь составила 2,8 тысячи «квадратов».
Информация о причинах пожара не поступала. Погибших и пострадавших нет.
Пожары
МЧС РФ
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