Происшествия 17 февраля 2024, 11:32 Крупный пожар в Ижевске полностью ликвидировали В Ижевске полностью потушили пожар в производственном здании Пресс-служба МЧС

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Специалисты МЧС полностью потушили пожар, который охватил производственное здание Ижевска. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В Ижевске огнеборцы полностью ликвидировали пожар», — указали в МЧС.

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Утром 17 февраля ведомство сообщало о ликвидации открытого горения и начале проливки и разборки конструкций.

Пламя распространилось на 3500 квадратных метрах. К борьбе с огнем привлекали более 100 специалистов и 33 единицы техники.

Возгорание началось в ночь на 17 февраля. Изначально в МЧС сообщали, что его площадь составила 2,8 тысячи «квадратов».

Информация о причинах пожара не поступала. Погибших и пострадавших нет.