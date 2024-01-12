Происшествия 12 января 2024, 09:40 Крупный пожар в деревообрабатывающем цеху под Челябинском попал на видео МЧС: площадь пожара на предприятии под Челябинском достигла тысячи «квадратов»

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Крупный пожар охватил здание деревообрабатывающего цеха в городе Златоуст в Челябинской области. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, огонь распространился на кровлю административно-бытового здания.

«Площадь пожара превысила одну тысячу квадратных метров. Силы и средства наращиваются», — передали в министерстве.

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Из здания предприятия самостоятельно эвакуировались 13 человек. Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала. На месте происшествия работают спасатели.

В МЧС опубликовали кадры пожара. На них видно, что одна из построек полностью охвачена огнем. В небо валит густой дым, поднимаются огромные языки пламени.

Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС

Ранее крупный пожар произошел на заводе в Московской области. Площадь горения составила восемь тысяч квадратных метров, пламя тушили 120 человек. Обошлось без пострадавших, находившийся в здании персонал самостоятельно эвакуировался до прибытия спасателей.