Крупный пожар в Чертанове сняли с коптера

Горящий склад в районе Варшавского шоссе в Москве попал в объектив камеры коптера. На кадрах виден вертолет, который тушит пожар с воздуха.

Крупный пожар уничтожил склады в Чертанове, его тушила авиация. Хроника Подробнее

Пожар на складе с тканями в Чертанове начался около 12:00. Общая площадь склада — 30 тысяч квадратных метров. Площадь возгорания составила семь тысяч квадратных метров.

К ликвидации пожара привлекли 120 человек личного состава МЧС, 42 единицы техники и два вертолета Московского авиационного центра. В общей сложности винтокрылые машины сбросили на склад 70 тонн огнегасящей жидкости.

МЧС Москвы сообщило, что пожар ликвидировали в 15:49.