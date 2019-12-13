Крупный пожар в Чертанове сняли с коптера
Горящий склад в районе Варшавского шоссе в Москве попал в объектив камеры коптера. На кадрах виден вертолет, который тушит пожар с воздуха.
Крупный пожар уничтожил склады в Чертанове, его тушила авиация. ХроникаПодробнее
Пожар на складе с тканями в Чертанове начался около 12:00. Общая площадь склада — 30 тысяч квадратных метров. Площадь возгорания составила семь тысяч квадратных метров.
К ликвидации пожара привлекли 120 человек личного состава МЧС, 42 единицы техники и два вертолета Московского авиационного центра. В общей сложности винтокрылые машины сбросили на склад 70 тонн огнегасящей жидкости.
МЧС Москвы сообщило, что пожар ликвидировали в 15:49.