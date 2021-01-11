Крупный пожар унес жизнь человека в частном доме в Чехове

Серьезный пожар разгорелся на улице Офицерский Поселок в Чехове. Вспыхнул одноэтажный дом, огонь распространился на 200 «квадратов». Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Пожар удалось локализовать на этой площади. Жизнь одного человека спасти не удалось, остальные успели выбежать из дома. Хозяин дома рассказал, как все произошло, в соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что огонь распространился моментально, хозяева даже не успели спасти домашних животных, а сами остались без вещей и жилья.