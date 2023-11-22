Происшествия 22 ноября 2023, 01:28 Крупный пожар в автосервисе на северо-востоке Москвы попал на видео МЧС: пожар в автосервисе на северо-востоке Москвы локализовали

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Нежилое здание с автомобилями загорелось на Дмитровском шоссе в Москве. Огонь охватил около 400 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ. «360» показал кадры с места происшествия.

Пожарные зафиксировали открытое горение по всей площади. Внутри помещения расположен автосервис, в котором на момент пожара стояли четыре автомобиля, сообщил источник «360» в экстренных службах.

По данным МЧС, на северо-востоке столицы загорелось одноэтажное нежилое строение. Огонь охватил 400 квадратных метров. В настоящее время пожар ликвидировали.

В тушении задействовали более 50 специалистов и 17 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало. Причины пожара устанавливаются.

Ранее в Реутове тушили складское помещение. Площадь пожара составила 450 квадратных метров. В результате возгорания на складе никто не пострадал.