20 декабря 2023, 11:32
Крупный пожар уничтожил автосервис в частном секторе Челябинска
Огонь охватил автосервис в частном секторе Челябинска. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.
Пожар вспыхнул на улице Артиллерийской. Из-за плотности построек существовала угроза перехода пламени на жилые дома.
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Спасателям удалось ликвидировать возгорание. Во время тушения пожара у здания обрушилась кровля. Организована проверка.
МЧС РФ
Челябинск
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