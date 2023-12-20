Происшествия

20 декабря 2023, 11:32

Крупный пожар уничтожил автосервис в частном секторе Челябинска

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Огонь охватил автосервис в частном секторе Челябинска. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Пожар вспыхнул на улице Артиллерийской. Из-за плотности построек существовала угроза перехода пламени на жилые дома.

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Спасателям удалось ликвидировать возгорание. Во время тушения пожара у здания обрушилась кровля. Организована проверка.

МЧС РФ

Челябинск

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