Происшествия 25 декабря 2023, 17:11 Крупный пожар уничтожил 30 машин на территории гаражного бокса в Чите

Читать 360tv в

Мощный пожар охватил гаражный бокс в Чите. Пламя распространилось на площади около 700 квадратных метров. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю.

На место были направлены 70 спасателей и 15 единиц техники. Специалистам удалось ликвидировать возгорание и не допустить перехода огня на соседние строения.

Реклама

В результате пожар уничтожил 30 припаркованных машин и нежилой дом. Обошлось без жертв и пострадавших. Организована проверка.