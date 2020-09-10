Крупный пожар снова разгорелся в разрушенном Бейруте. Слышны взрывы

В порту Бейрута, где чуть больше месяца назад произошел масштабный взрыв, снова вспыхнул пожар. Очевидцы публикуют видео в социальных сетях — на кадрах слышны взрывы.

На кадрах видно, как в небо поднимается столб плотного черного дыма. Слышны громкие хлопки, которые напоминают взрыва. На другом ролике отчетливо видно пламеня, которое вырываются их горящего здания. Ливанские СМИ сообщили, что пожар разгорелся на месте одного из ангаров на территории Duty Free. По данным гендиректоро ливанского красного креста, густой дым появился в небе над Бейрутом из-за поджога мусора в порту. Об этом он сообщил телеканалу OTV.