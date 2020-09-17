Крупный пожар случился в солнечногорском автосервисе. Видео

Гараж загорелся на территории автосервиса в городском округе Солнечногорск Московской области. По данным МЧС России, прибывшие на место пожарные остановили распространение огня на площади 800 квадратных метров. Полыхающее здание сняли на видео.

На опубликованных кадрах видны языки пламени, вырывающиеся из крыши горящего гаража, а также поднимающийся к небу столб густого черного дыма.

Пожарных на место вызвали очевидцы. Они сообщили, что в селе Алабушево городского округа Солнечногорск загорелось здание, оборудованное под автосервис. Когда спасатели прибыли на место, огонь охватил уже 800 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. В момент возгорания людей на объекте не было. К тушению пожара привлекли 38 человек и 11 единиц техники. Спасатели продолжают работать на месте.