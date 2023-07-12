Происшествия 12 июля 2023, 07:47 Крупный пожар случился в деревне под Солнечногорском МЧС: постройки на площади 3200 «квадратов» загорелись в деревне Кривцово в Подмосковье Пресс-служба МЧС

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Огонь охватил деревянные постройки в деревне Кривцово Солнечногорского городского округа. Площадь пожара составляет 3200 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

«В подмосковной деревне Кривцова под Солнечногорском горят постройки на площади 3200 квадратных метров», — заявили в МЧС.

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На предоставленных ведомством кадрах видно, что пламя охватило полностью деревянное строение. Также идет густой темный дым. Пожарные уже работают там. Они предпринимают все усилия для дальнейшего нераспространения огня на находящиеся рядом лес и жилые дома.

По предварительным данным, никто не пострадал. Сейчас еще больше техники и спасателей направили к месту ЧП. Все причины и обстоятельства выясняются.

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