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    05 февраля 2021, 23:39

    Крупный пожар случился в ангаре со спортивным оборудованием в Подмосковье

    Александра Ломейко, Алла Морген, Татьяна Майорова

    В Талдоме загорелся ангар со спортивным оборудованием. Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров, сообщил «360» источник в экстренных службах.

    Информация о возгорании поступила в 22:35. Пламя охватило нежилое помещение на Загородной улице, где расположен спорткомплекс. Внутри него находится оборудование для скалодрома. Огонь распространился на площади более тысячи «квадратов».

    На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, горели 970 метров площади здания.

    К тушению пожара привлекли 69 человек и 19 единиц техники. Причина случившегося устанавливается. Пострадавших, по предварительным данным, нет.