05 февраля 2021, 23:39
Крупный пожар случился в ангаре со спортивным оборудованием в Подмосковье
В Талдоме загорелся ангар со спортивным оборудованием. Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров, сообщил «360» источник в экстренных службах.
Информация о возгорании поступила в 22:35. Пламя охватило нежилое помещение на Загородной улице, где расположен спорткомплекс. Внутри него находится оборудование для скалодрома. Огонь распространился на площади более тысячи «квадратов».
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, горели 970 метров площади здания.
К тушению пожара привлекли 69 человек и 19 единиц техники. Причина случившегося устанавливается. Пострадавших, по предварительным данным, нет.