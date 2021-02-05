Крупный пожар случился в ангаре со спортивным оборудованием в Подмосковье

В Талдоме загорелся ангар со спортивным оборудованием. Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров, сообщил «360» источник в экстренных службах.

Информация о возгорании поступила в 22:35. Пламя охватило нежилое помещение на Загородной улице, где расположен спорткомплекс. Внутри него находится оборудование для скалодрома. Огонь распространился на площади более тысячи «квадратов».

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, горели 970 метров площади здания.

К тушению пожара привлекли 69 человек и 19 единиц техники. Причина случившегося устанавливается. Пострадавших, по предварительным данным, нет.