Крупный пожар случился на стекольном заводе в Подмосковье

В оперативно-дежурную смену ЦУКС отправили сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Химки. Возгорание произошло в микрорайоне Сходня, на улице Первомайская, в доме 56. Информация об этом поступила в субботу, в 15:26.

«Дальнейшая информация уточняется», — сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области.

Известно, что загорелся стекольный завод. Горит производственно-складское здание площадью 750 квадратных метров. Также известно, что к тушению привлекли четыре единицы техники и 16 человек.

МЧС призвало сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Сейчас возгорание локализовали.