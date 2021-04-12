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    12 апреля 2021, 13:05

    Крупный пожар случился на старой ферме в Подмосковье

    Екатерина Шамина

    В деревне Аксеново-Бутырки Московской области сгорела хозяйственная постройка на заброшенной ферме. Площадь пожара составила более трех тысяч квадратных метров.

    Крупный пожар случился на старой ферме в Подмосковье

    Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть МЧС в 11:26. Очевидцы сообщили, что горит постройка, в которой находятся деревянные поддоны, в городском округе Богородский, в деревне Аксеново-Бутырки, сообщили в экстренных службах «360».

    «На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение деревянных поддонов», — сообщили в ведомстве.

    Общая площадь, занимаемая поддонами, составляет 10 тысяч квадратных метров.

    Через час после начала пожара огонь удалось локализовать на площади 3200 квадратных метров. Пожар тушат 25 человек с помощью семи единиц техники.

    Информации о пострадавших не поступало.