Крупный пожар случился на старой ферме в Подмосковье

В деревне Аксеново-Бутырки Московской области сгорела хозяйственная постройка на заброшенной ферме. Площадь пожара составила более трех тысяч квадратных метров.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть МЧС в 11:26. Очевидцы сообщили, что горит постройка, в которой находятся деревянные поддоны, в городском округе Богородский, в деревне Аксеново-Бутырки, сообщили в экстренных службах «360».

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение деревянных поддонов», — сообщили в ведомстве.

Общая площадь, занимаемая поддонами, составляет 10 тысяч квадратных метров.

Через час после начала пожара огонь удалось локализовать на площади 3200 квадратных метров. Пожар тушат 25 человек с помощью семи единиц техники.

Информации о пострадавших не поступало.