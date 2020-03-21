Промышленное здание загорелось в Дмитровском районе Подмосковья. Огонь охватил 80% площади. Для тушения в воздух подняли вертолет.

«Поселок Каналстрой, на территории Дмитровского алюминиевого завода пожар. Площадь строения — 300 квадратных метров на 200 квадратных метров. Горит на 80% всего здания. Объявлен повышенный ранг пожара», — сообщили «360» в подмосковном главке МЧС.

Во время пожара кровля завода рухнула. На месте сейчас работают пожарные, туда же отправлена авиация.

«Информации о пострадавших нет», — добавили в пресс-службе.

После начала пожара очевидцы стали выкладывать в соцсетях кадры с заводом. Густой темный дым виден далеко от места возгорания.

Как уточнили в МЧС РИА «Новости», общая площадь пожара возросла до 60 тысяч квадратных метров. Для тушения готовят пожарный поезд.

Источник фото: vk.com/chp.dmitrov