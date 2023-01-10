10 января 2023, 14:34
Крупный пожар разгорелся возле станции метро «Дмитровская»
МЧС: в Москве произошел пожар в здании рядом со станцией метро «Дмитровская»
В Москве около станции метро «Дмитровская» произошло возгорание в здании по улице Добролюбова. Об этом «360» сообщили в МЧС.
«Происходит возгорание в одноэтажном здании. Площадь возгорания уточняется. Пожарные прибыли на место для тушения», — сообщили в МЧС.
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По словам очевидцев, пожар произошел в здании автосервиса.
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