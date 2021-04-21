Крупный пожар разгорелся вблизи аэропорта Петербурга. Видео

На границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области загорелись строительные отходы на площади две тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС. Пострадавших нет.

Зарево от пожара могли наблюдать жители Ломоносовского района области. На место прибыли шесть пожарных машин.

Загорелась несанкционированная свалка рядом с промзоной на Волхонском шоссе, рассказал 47news глава администрации Ломоносовского района Алексей Кондрашов.

«Жилых домов рядом нет. Сначала было только задымление, но из-за ветра разгорелось», — уточнил он.

Зона возгорания находится недалеко от аэропорта Пулково. Один из очевидцев снял посадку самолета на фоне дыма от пожара.

В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» выложили фото масштабного возгорания. Очевидцы сообщили, что были слышны взрывы.

Источник фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» / «ВКонтакте», МЧС