Происшествия 10 февраля 2024, 23:51 Крупный пожар разгорелся в Тольятти в здании гостиничного комплекса МЧС: в Тольятти загорелся гостиничный комплекс на площади 800 квадратных метров

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Здание гостиничного комплекса загорелось в городе Тольятти Самарской области. Пламя охватило 800 квадратных метров, сообщили в Telegram-канале МЧС России.

В тушении крупного пожара в здании отеля задействовали 105 специалистов и 29 единиц техники, сообщили в министерстве. В мессенджере ведомство опубликовало кадры тушения возгорания.

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По данным МЧС, в пожаре пострадали два человека.

Из здания эвакуировали 20 человек — участников фестиваля «Жигулевская миля». Еще 12 человек покинули помещение самостоятельно до прибытия пожарных.

В здании большое количество деревянных перекрытий, огонь быстро распространяется, отметили авторы Telegram-канала Baza.