Крупный пожар разгорелся в нежилом здании Пятигорска. Видео

Крупный пожар вспыхнул в нежилом здании Пятигорска. Огонь охватил 300 квадратных метров площади и пожарные смогли ликвидировать открытое горение только через полтора часа. Об этом «360» сообщили в пресс-службе МЧС по Ставропольскому краю.

«В 18:15 произошел пожар в Пятигорске по адресу Адмиралтейский, 37А в неэксплуатируемом здании. Горела кровля на площади 300 квадратных метров», — рассказали в МЧС.

Сейчас на месте работают пожарно-спасательные подразделения, которые в 19:40 смогли ликвидировать открытое горение. Специалисты занимаются проливом и разбором конструкций, чтобы не произошло повторное возгорание.

Источник фото: ГУ МЧС по Ставропольскому краю

«Информации о погибших и пострадавших в данный момент нет», — отметили в пресс-службе.