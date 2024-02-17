Происшествия 17 февраля 2024, 01:45 Крупный пожар разгорелся в Ижевске МЧС: пожар площадью 2,8 тысячи квадратных метров разгорелся в Ижевске

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В Ижевске загорелось здание. Огонь распространился на площади 2,8 тысячи квадратных метров. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

К тушению пожара привлекли более 70 спасателей и 33 единицы техники. По предварительной информации, в результате возгорания никто не пострадал.

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В ночь на пятницу, 16 февраля, жилой дом загорелся в Кировском районе Астрахани. Площадь пожара достигла 400 квадратных метров. Огонь перекинулся на крышу и внутреннюю отделку. К моменту пожара этот дом был частично расселен, оставшихся трех жильцов отправили в пункты временного размещения. В результате ЧП никто не пострадал.