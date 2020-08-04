Крупный пожар разгорелся в хостеле в центре Москвы. Видео

Сильный пожар разгорелся 4 августа в хостеле в Гарднеровском переулке в Москве. Пожарные потушили огонь, который бушевал на площади 30 квадратных метров, за полчаса.

«Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было обнаружено возгорание в металлическом ангаре, пристроенном к двух- и трехэтажным административным зданиям», — сообщил сайт ГУ МЧС России по Москве.

Источник фото: ГУ МЧС России по Москве

Спасателям сообщили о пожаре в 10:44. Огонь потушили уже в 11:26. Данных о пострадавших пока нет.