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    04 августа 2020, 12:06

    Крупный пожар разгорелся в хостеле в центре Москвы. Видео

    Андрей Иванов

    Сильный пожар разгорелся 4 августа в хостеле в Гарднеровском переулке в Москве. Пожарные потушили огонь, который бушевал на площади 30 квадратных метров, за полчаса.

    «Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было обнаружено возгорание в металлическом ангаре, пристроенном к двух- и трехэтажным административным зданиям», — сообщил сайт ГУ МЧС России по Москве.

    Крупный пожар разгорелся в хостеле в центре Москвы. Видео | Изображение 1
    Источник фото: ГУ МЧС России по Москве

    Спасателям сообщили о пожаре в 10:44. Огонь потушили уже в 11:26. Данных о пострадавших пока нет.

    Новости SMI.FM