    06 марта 2020, 21:45

    Крупный пожар разгорелся в химкинской школе бокса

    Анатолий Минкин

    Сильный пожар произошел на втором этаже школы бокса на улице Репина в городском округе Химки. Об этом «360» сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

    В ведомстве уточнили, что огонь в кирпичном здании распространился на площади в 1,5 тысячи квадратных метра. На месте работают специалисты.

    Очевидцы опубликовали фотографии с места событий в социальных сетях. На фотографиях можно увидеть, что в здании сильное пламя.

    Дым от пожара виден издалека. О причинах возгорания и пострадавших пока неизвестно.

    Крупный пожар разгорелся в химкинской школе бокса | Изображение 1
    Источник фото: vk.com/tipkhimki