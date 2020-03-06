Крупный пожар разгорелся в химкинской школе бокса

Сильный пожар произошел на втором этаже школы бокса на улице Репина в городском округе Химки. Об этом «360» сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

В ведомстве уточнили, что огонь в кирпичном здании распространился на площади в 1,5 тысячи квадратных метра. На месте работают специалисты.

Очевидцы опубликовали фотографии с места событий в социальных сетях. На фотографиях можно увидеть, что в здании сильное пламя.

Дым от пожара виден издалека. О причинах возгорания и пострадавших пока неизвестно.