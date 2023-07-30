Эксклюзив 30 июля 2023, 20:58 Крупный пожар разгорелся в частном доме в Химках МЧС: в Химках в Подмосковье горит частный дом на площади 150 квадратных метров Стоп-кадр видео, снятого очевидцем

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Очевидцы заметили большой столб черного дыма над городским округом Химки в Московской области. В пресс-службе регионального МЧС сообщили «360», что там горит частный дом.

По данным ведомства, площадь пожара составляет в настоящий момент 150 квадратных метров. Бригады спасателей прибыли на место происшествия и уже приступили к тушению пожара.

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Про предварительным данным, пострадавших нет. Что стало причиной возгорания, в МЧС пока не сообщили. Подробности уточняются.

Ранее серьезный пожар произошел в Махачкале. Горело 700 квадратных метров крыши многоэтажного жилого дома. Сотрудники МЧС спасли девять человек и еще 70 жильцов эвакуировали. Причиной пожара стали неполадки после подключения интернет-кабеля к электростолбу возле здания.