Происшествия 10 августа 2023, 23:42 Крупный пожар разгорелся на складе в Одинцове Mash: в Одинцове загорелся склад РИА «Новости»

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В Одинцове в Московской области начался сильный пожар. Очевидцы рассказали о столбе черного дыма над городом. По данным Telegram-канала Mash, горит склад в промзоне.

Источники Telegram-канала Shot сообщили, что пожар вспыхнул на складе на Северной улице. Подписчики издания заявили, что слышали хлопки.

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Информации о пострадавших не поступало. Что стало причиной возгорания пока неизвестно. Официальные службы об этом происшествии пока не сообщали. Подробности уточняются.

Тем временем в соцсетях появились первые фотографии и видеоролики пожара. На них видно огромное пламя и черный густой дым.

Днем 10 августа крупный пожар произошел в Апрелевке. Загорелся старый автобус, который сдали в металлолом, затем пламя охватило складское помещение. «360» опубликовал видео с места происшествия.