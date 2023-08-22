Происшествия 22 августа 2023, 22:50 Крупный пожар разгорелся на строительном рынке в Подмосковье МЧС: огнеборцы локализовали пожар в Истре

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Возгорание произошло на строительном рынке в городском округе Истра в Московской области. Спасатели локализовали пожар, сообщило МЧС России в Telegram-канале.

В пресс-службе ведомства уточнили, что на месте работают 50 человек и 15 единиц спецтехники. Сейчас тушение огня продолжается. Площадь пожара достигла 675 квадратных метров. Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств чрезвычайного происшествия.

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«В городском округе Истра горит строительный рынок», — сказано в сообщении.

Возгорание в одном из павильонов зафиксировали около 20:00. Предварительная причина пожара — нарушение требований безопасности при производстве сварочных работ.

Два человека пострадали во время пожара на складе Ozon в Подольске 20 августа. Они отравились продуктами горения, однако от госпитализации отказались.