Крупный пожар разгорелся на складе в Подольском районе. Видео

Пожар на складе с растительным маслом начался утром 3 мая в деревне Большое Толбино (городской округ Подольск, Подмосковье). Огонь горит на площади 1000 квадратных метров.

По данным пресс-службы регионального главка МЧС, пожарные остановили распространение огня. На месте ЧП работают 87 человек и 24 единицы техники.

«Пожар в здании складского типа по хранению и фасовке растительного масла. По прибытию первого пожарного подразделения был сильный выход пламени из металлического строения. Происходило интенсивное распространение огня по внутренним помещениям», — рассказал «360» начальник подольского пожарного гарнизона Роман Кирсанов.

Информации о пострадавших и причине ЧП пока нет.