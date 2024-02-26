Происшествия 26 февраля 2024, 01:34 Крупный пожар разгорелся на складе в Подольске МЧС: пожар в складском здании площадью 2000 метров в Подольске локализовали Freepik

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Производственно-складское здание загорелось в Подольске. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что площадь пожара достигла 2000 квадратных метров. Спасатели не допустили распространения пламени на соседние помещения — огонь удалось локализовать.

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«В Подмосковье огнеборцы МЧС России локализовали крупный пожар. <…> На месте работают более 50 специалистов и 15 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется», — написали в ведомстве.

Утром 25 февраля стало известно о пожаре в населенном пункте Бекетово в Башкортостане. Огонь разгорелся после детской шалости. По неуточненным данным, четырехлетний ребенок и трехлетняя девочка затеяли игру со спичками. В итоге дети случайно подожгли комнату и пламя начало стремительно распространяться.

Отважный сосед помог вытащить мальчика из горящего дома, а девочку вынесли спасатели. Пожар площадью 12 «квадратов» потушили. На месте работали семь специалистов и две спецмашины МЧС.