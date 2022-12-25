Происшествия 25 декабря 2022, 01:18 Крупный пожар разгорелся на складе в Мурманске МЧС сообщило о пожаре на складе лакокрасочных материалов в Мурманске Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Крупный пожар разгорелся в одноэтажном складском помещении в Мурманске. Площадь пожара составила 500 квадратных метров, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Информация о возгорании склада в районе Водопроводного переулка поступила в 21:21 в субботу, 24 декабря. Пожарные вывезли из горящего помещения пять газовых баллонов.

Реклама

«В 23:12 пожар локализован. Открытое горение было ликвидировано в 23:55», — говорится в сообщении.

Реклама

По предварительной информации, на складе хранились лакокрасочные покрытия. Прокуратура Ленинского округа взяла происшествие на контроль и назначила проверку. Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров. Все обстоятельства и причины возникновения возгорания пока продолжают выяснять.