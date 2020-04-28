Крупный пожар разгорелся на складах в Щербинке. Тушение с вертолетов сняли на видео

Пожар вспыхнул на территории со складскими помещениями в Щербинке (Новая Москва). Огонь уже потушили. Видео работы пожарных вертолетов Московского авиационного центра (МАЦ) попало в распоряжение «360».

Деревянные поддоны вспыхнули на территории со складскими помещениями на Рязановском шоссе. Огонь перекинулся на одноэтажное кирпичное здание. Пожарные остановили распространение пламени на площади 550 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Пожар тушили менее четырех часов 80 человек и более 21 единицы техники, среди которых были 15 поливомоечных автомобилей, пожарный поезд и три вертолета МАЦ.

Информации о пострадавших пока нет. Специалистам предстоит выяснить, почему загорелись поддоны. Точная причина ЧП неизвестна.