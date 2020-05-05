Крупный пожар разгорелся на фабрике в Ленобласти

В городе Коммунаре Гатчинского района Ленинградской области на фабрике нетканых материалов начался пожар. Площадь возгорания составила 1100 квадратных метров. Полностью обрушилась кровля.

Об этом РИА «Новости» сообщили в МЧС России.

«Горит одноэтажное здание площадью 20 на 80 метров, произошло полное обрушение кровли, кроме того загорелся строящий рядом одноэтажный ангар 15 на 20 метров. Общая площадь пожара 1100 квадратных метров», — сообщила пресс-служба ведомства.

Тушение возгорания осложняется обрушившейся кровлей. Существует опасность распространения пожара.

Сведений о пострадавших пока нет.