Эксклюзив 26 июня 2023, 21:19 Крупный пожар произошел в зоопарке в Ростове-на-Дону Пожар на территории экзотариума в Ростове-на-Дону ликвидировали

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В Ростове-на-Дону в зоопарке произошел пожар. В распоряжении «360» появились кадры с места возгорания.

Огонь распространился на площади 300 «квадратов». В ликвидации возгорания участвовали почти 50 человек и 17 единиц техники, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. Пожар возник на территории экзотариума, где содержались ежи, шиншиллы, мыши и кролики. В министерстве уточнили, что в здании обрушилась кровля.

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Один из очевидцев происшествия Виталий рассказал «360», что пожар был достаточно серьезный.

«Мы подносили сюда воду пожарным, потому что они там просто задыхались. Тут много человек было, которые бегали в магазин и подносили воду», — подчеркнул он.

Одному из пожарных стало плохо. Чтобы привести его в чувства, пришлось обращаться за помощью к медикам.

«Его откачивала реанимация. Мы реально носили воду, помогали, чем могли», — добавил Виталий.

В 20:35 по местному времени пожар ликвидировали. Животных удалось спасти. Предварительно, никто не пострадал.