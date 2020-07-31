Крупный пожар произошел в жилом доме Пензенской области

Крупный пожар произошел в жилом доме в селе Бессоновка Пензенской области в четверг, 30 июля, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По информации спасателей, сообщение о возгорании поступило в 22:50. Пожарные выехали по указанному адресу на улицу Красную. Огонь охватил кровлю, внутреннюю площадь пеноблочного дома, гараж и иномарку. Пожар распространился на 120 квадратных метров. На месте работали 17 сотрудников МЧС и семь спецмашин, пишет сайт Пенза-Пресс.

Уточняется, что пострадавших в результате пожара нет. Жителей города попросили не оставлять без присмотра включенные технику и плиты. Также важно следить за исправностью проводки.