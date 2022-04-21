Крупный пожар произошел в здании военного НИИ в Твери

Днем 21 апреля в Твери загорелось здание на набережной Афанасия Никитина. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС и уточнила, что есть пострадавшие.

«В 11:08 21 апреля 2021 года в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области поступило сообщение о возгорании в городе Твери, улица Афанасия Никитина», — рассказали в ведомстве.

Информация о пострадавших уточняется. По данным источника ТАСС, их число выросло до семи.

Источник фото: соцсеть «ВКонтакте»

На место пожара уже направились спасатели. Очевидцы рассказали, что ЧП произошло в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны. Местные жители сообщили о едком запахе вблизи, распространившемся около здания. Об этом написал «МК».

Издание уточнило, что людей эвакуировали. Все причины и обстоятельства случившегося уточняются.