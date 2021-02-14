Крупный пожар произошел в торговом здании в Сочи. Видео

В Сочи ночью в двухэтажном торговом здании произошел пожар. По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Пожар произошел по адресу: Адлерский район, ул. Демократическая.

«В 03:13 по прибытию к месту первого подразделения установлено, что происходит горение на торговой площади, наблюдается сильное задымление. Проведена разведка помещений двумя звеньями газодымозащитной службы», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Через 10 минут был объявлен ранг пожара № 2. Для тушения пожара было привлечено 58 человек и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 35 человека, 12 единиц техники. Предварительная площадь пожара составила 800 квадратных метров.

Пока информации о пострадавших и погибших не поступала. Известно, что на этой территории расположен рынок с павильонами. Причина произошедшего устанавливается. В соцсетях появились кадры с места происшествия. На них видно, что огонь почти полностью охватил здание. Пожар был очень сильный. Густой столб черного дыма можно было увидеть за десятки километров. Со слов очевидцев, пламя перекинулось на соседние здания. На месте продолжают работать сотрудники МЧС.