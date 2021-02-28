Крупный пожар произошел в торговом центре в Мурманске. Видео

В торговом центре «Семеновский» в Мурманске произошел крупный пожар. По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Возгорание произошло по адресу: улица Героев-Североморцев, дом 15. Информация о пожаре поступила в 06:46 28 февраля.

«На данный момент на месте пожара работают три пожарно-спасательных подразделения, шесть единиц техники. Приблизительная площадь пожара — 150 метров квадратных. Спасенных, погибших нет», — сообщили в ГУ МЧС.

В соцсетях появились кадры с места происшествия. На них видно, что из здания валит густой серый дым. Автор ролика отметила, что людей в округе мало, так как еще утро.

«Вот проснулись, а у нас за окном рядом торговый центр и пожар. 08:00 утра. Пожарные машины. Что-то горит», — сообщила местная жительница.

Ночью в воскресенье в двухэтажном многоквартирном доме в поселке Айхал Мирнинского района Якутии произошел пожар. В результате пострадали два человека, еще один погиб. Горению был присвоен повышенный ранг пожара № 2. Здание сгорело полностью.