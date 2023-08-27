27 августа 2023, 10:41
Крупный пожар произошел в шашлычной в Туапсинском районе
Сотрудники МЧС потушили пожар в шашлычной в Туапсинском районе
Придорожное кафе «Гермес» в Туапсинском районе Краснодарского края пострадало из-за крупного пожара. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.
Пожар разгорелся на площади 200 квадратных метров. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание, во время которого произошел взрыв. Из-за этого на место прибыли сотрудники газовой службы.
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«При тушении пожара произошел хлопок. В 08:04 пожару был присвоен повышенный ранг», — отметили в пресс-службе.
Всего к тушению привлекли более 20 человек и 10 единиц техники. При пожаре никто не пострадал.
Ранее в Кемерове произошло возгорание на складе пиротехники. Сотрудники МЧС потушили пожар, площадь которого составила 750 квадратных метров. Прокуратура Кемеровской области организовала проверку.
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