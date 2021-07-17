Крупный пожар произошел на территории автосервиса в Реутове. Видео

В Реутове произошел крупный пожар. Предположительно, загорелся автосервис на территории бывшей воинской части. Видео с кадрами возгорания, снятого с разных точек, появилось в распоряжении «360».

На кадрах можно заметить огромный столб черного дыма. К месту направились несколько пожарных машин. Прибыли и полицейские. Рядом с местом пожара находятся несколько производственных строений, стоянка грузовых автомобилей, магазин и парковка.

По словам местных жителей, горит автосервис, который занимается вулканизацией шин.

Неподалеку от полыхающего здания расположены и несколько многоэтажек.

Ранее в жилом доме на юго-западе Москвы загорелись сразу несколько квартир на шестом и седьмом этажах. Спасателям поступило множество сообщений о возгорании балконов. Информации о пострадавших или погибших не поступало. Причины пожара неизвестны.

Накануне в Крыму загорелся мусорный полигон недалеко от Евпатории. Тушение пожара осложняли погодные условия. На полуострове аномальная жара, вплоть до +37 градусов.