Крупный пожар произошел в районе СНТ «Урал» в Оренбурге

В Оренбурге в районе СНТ «Урал» разгорелся серьезный пожар: полыхают сухая трава и валежник. Как сообщили ТАСС в региональном МЧС, возгорание тушат с помощью авиации.

«Поступило сообщение о загорании сухой травы и валежника в районе СНТ „Урал“ Протопоповской рощи города Оренбурга. Площадь пожара уточняется. На месте пожара развернут оперативный штаб. Дополнительно привлечена инженерная техника и техника для подвоза воды от администрации Оренбурга и сил РСЧС. Привлечена авиация», — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что работает дополнительная техника, которая подвозит воду. В тушении участвуют 103 человека. На данный момент огонь охватил площадь в три гектара.

На место пожара уже прибыл первый вице-губернатор региона Сергей Балыкин вместе с другими представителями властей. В городской администрации уточнили, что первое сообщение о пожаре поступило днем в воскресенье. Само садовое некоммерческое товарищество сейчас проверяют: специалисты выясняют, как там соблюдали правила пожарной безопасности. Огонь уже дошел до соседних СНТ, но жилые дома от пожара не пострадали.

Ранее стало известно, что в пожаре на комбинате «Каменский» в Ростовской области погибли четыре человека. Некоторые из пострадавших получили 100% ожогов тела.