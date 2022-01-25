Крупный пожар произошел в приюте для животных в Великих Луках

Серьезный пожар случился в Великих Луках в приюте для животных. В результате погибли 50 кошек. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Псковской области.

Здание полностью выгорело внутри. Спасатели быстро потушили огонь после прибытия на вызов, но было поздно. Погибли все животные, который в этот момент находились в помещении. Из людей никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной пожара стал неисправность холодильника.