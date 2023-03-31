31 марта 2023, 18:34
Крупный пожар произошел в отеле в центре Тбилиси
Пламя охватило гостиницу Ambassadori в центре Тбилиси
Крупный пожар произошел в гостинице Ambassadori Tbilisi Hotel, находящейся в центре Тбилиси. Кадры с места возгорания появились в распоряжении «360».
Телеканал «360»
Судя по видео, пламя охватило последний этаж гостиницы. На место происшествия уже прибыли пожарные расчеты, медики и правоохранители. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что в здании находятся люди.
Реклама
Однако, по данным местной телекомпании «Рустави 2», из гостиницы всех эвакуировали.
«Причины возникновения огня выясняются. На месте находятся пожарные бригады», — подчеркнули в СМИ.
О пострадавших не сообщается. Официальные комментарии от профильных ведомств не поступали.
Грузия
Пожары
Реклама
Реклама