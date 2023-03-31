Происшествия 31 марта 2023, 18:34 Крупный пожар произошел в отеле в центре Тбилиси Пламя охватило гостиницу Ambassadori в центре Тбилиси

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Крупный пожар произошел в гостинице Ambassadori Tbilisi Hotel, находящейся в центре Тбилиси. Кадры с места возгорания появились в распоряжении «360».

Телеканал «360»

Судя по видео, пламя охватило последний этаж гостиницы. На место происшествия уже прибыли пожарные расчеты, медики и правоохранители. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что в здании находятся люди.

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Однако, по данным местной телекомпании «Рустави 2», из гостиницы всех эвакуировали.

«Причины возникновения огня выясняются. На месте находятся пожарные бригады», — подчеркнули в СМИ.

О пострадавших не сообщается. Официальные комментарии от профильных ведомств не поступали.