Крупный пожар произошел в новосибирском приюте для бездомных животных. Видео

В приюте для бездомных животных «Верность» на улице Якушева в Октябрьском районе Новосибирска произошел крупный пожар. По предварительным данным, погибла часть собак. Некоторым животным удалось убежать. Также есть пострадавшие. О раненных среди людей информации нет.

Как сообщили в группе во «Вконтакте» самого приюта, пожар произошел минувшей ночью. На месте работали сотрудники МЧС, которые смогли спасти 30 собак, пишет «Тайга.Инфо». Еще 133 собаки были эвакуированы до приезда спасателей.

«В нашем приюте действительно произошло страшное, случился пожар, пострадали вольеры и самое страшное — животные. <…> Мы сейчас <…> нуждаемся в вашей материальной помощи. Животные остались без еды, мяса, кухни и самое тяжелое, что и без вольеров», — говорится в сообщении приюта.

Источник фото: группа во «Вконтакте» «Собаки - Приют „Верность“ г. Новосибирск»

Сейчас сотрудники организации собирают пожертвования и просят помощи у неравнодушных. В первую очередь требуются корма для собак и миски. Также на время необходимо где-то приютить животных, так как на улице очень холодно. В Сети появилось видео с места происшествия. На кадрах можно разглядеть, что от сооружений почти ничего не осталось. Причина возгорания пока неизвестна.