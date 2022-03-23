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    23 марта 2022, 19:37

    Крупный пожар произошел в Новочеркасске

    Редакция сайта 360°

    Крупный природный пожар случился в Новочеркассе. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на МЧС Ростовской области.

    Огонь распространился на 800 квадратных метров в районе реки Тузлов. Кроме того, произошел взрыв, который напугал местных жителей. Некоторые предположили, что это взорвался снаряд.

    «Произошло возгорание емкостей с отработанным маслом. Собственник (ремонтное предприятие) не произвел окашивание территории, вследствие чего огонь с травы быстро перекинулся», — объяснили в МЧС.