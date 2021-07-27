Крупный пожар произошел в Нефтеюганске. 55 человек лишились жилья

Пожар произошел в подъезде жилого дома в Нефтеюганске в ХМАО. В результате сгорел весь дом, 55 человек остались без жилья. Об этом сообщило агенство Ura.ru со ссылкой на администрацию города.

По их данным огонь из подъезда перекинулся на крышу. Общая площадь пожара составила 720 квадратных метров. На данный момент возгорание полностью потушено, никто не пострадал. Для тех, кому негде жить, организованно временное размещение в местной школе. Сейчас там находятся шесть человек.