Крупный пожар произошел в многоэтажке на юге Москвы

В районе Чертаново на юге столицы начался пожар в многоэтажном жилом доме. Идет эвакуация, сообщил источник «360».

Пожар произошел на 21 этаже дома, расположенного по адресу: Кировоградская улица, 22. Виден серый дым. На месте работают 15 пожарных расчетов.

Другой информации пока не поступало.

Вечером в пятницу, 18 декабря, на Ленинградском проспекте в Москве загорелось семиэтажное здание Мосгоргеотреста. В настоящее время пожар потушен. Из здания эвакуировали около 140 человек, в том числе 40 из жилой части.