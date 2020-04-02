02 апреля 2020, 20:39
Крупный пожар произошел в лесу под Новороссийском
Под Новороссийском загорелся лес. Пламя охватило площадь в 0,5 гектара. Об этом сообщило издание «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
По данным издания, пожар произошел в Шесхаринском участковом лесничестве сегодня днем. К ликвидации последствий ЧП подключили 48 огнеборцев и 12 единиц спецтехники. Уточняется, что в Краснодарском крае действует экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности на третье-пятое апреля.