Крупный пожар произошел в лесу под Новороссийском

По данным издания, пожар произошел в Шесхаринском участковом лесничестве сегодня днем. К ликвидации последствий ЧП подключили 48 огнеборцев и 12 единиц спецтехники. Уточняется, что в Краснодарском крае действует экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности на третье-пятое апреля.