Происшествия 13 января 2023, 15:46 Крупный пожар произошел в гостинице города Муравленко в ЯНАО

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Пожар произошел в здании гостиницы «Ямал» в городе Муравленко в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщил сайт «Пенза-пресс» со ссылкой на региональное МЧС.

Отмечается, что огонь вспыхнул мгновенно и охватил все здание за считанные минуты. Общая площадь пожара составила порядка 450 квадратных метров.

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В момент возгорания в гостинице находился только охранник, информации о пострадавших при пожаре не поступало.

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