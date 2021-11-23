Крупный пожар произошел в доходном доме Лялевича в Петербурге

Пожар на площади полторы тысячи квадратных метров произошел в Адмиралтейском районе Петербурга. Там загорелось дореволюционное здание. Возгорание уже локализовали. Об этом сообщили в главке МЧС по городу.

«В 05:50 пожар локализован», — сказал начальник пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу полковник внутренней службы Андрей Литовка.

Сообщение о пожаре на улице Розенштейна, дом 39, корпус 2 поступило в экстренные службы около 03:50 23 ноября. Оказалось, что очаг возгорания находился в капитально-ремонтируемом здании. Там на третьем, четвертом и пятом этажах загорелись перекрытия на нескольких этажах.

К тушению пожара привлекались 111 человек и 30 единиц техники, 83 человек и 20 единиц техники от МЧС. В результате пожара никто не пострадал. На месте работают дознаватели, они выясняют причину случившегося.

По данным из открытых источников, пожар произошел в бывшем доходном доме архитектора Лялевича. Здание появилось в 1904 году. Его в 2009 году расселили, поскольку он был признан аварийным. Дом законсервировали, но там нередко находили бездомных. Как написал «Интерфакс», в доме Лялевича в последние годы часто происходили возгорания.